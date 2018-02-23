Более 3 тыс. профсоюзных работников стали депутатами местных Советов

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. штатных профсоюзных работников стали депутатами местных Советов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси со ссылкой на заместителя председателя ФПБ Александра Микшу.

"Деятельность профсоюзных активистов, как и депутатов, - это прежде всего работа для людей и с людьми. Поэтому Федерация профсоюзов Беларуси принимала самое активное участие в выборах на всех этапах, - сказал Александр Микша. - В результате более 3 тыс. штатных профсоюзных работников стали депутатами местных Советов всех уровней. Это освобожденные председатели профкомов предприятий, председатели районных и областных комитетов отраслевых профсоюзов, председатели областных объединений профсоюзов".

Профсоюзные активисты каждый день в своей работе непосредственно взаимодействуют с людьми и видят те вопросы и проблемы, которые их волнуют, отметил зампредседателя. При этом они имеют большой опыт взаимодействия с органами власти в решении возникающих у населения вопросов.

Участие Федерации профсоюзов Беларуси на всех этапах избирательной кампании было весомым, о чем свидетельствует статистика. Так, в состав территориальных избирательных комиссий по выборам в местные Советы депутатов 28-го созыва вошли 1754 профсоюзных активиста, в состав окружных, территориальных в районах Минска - 797. В работе участковых избирательных комиссий приняли участие 8635 представителей профсоюзов. Кроме того, около 5 тыс. активистов ФПБ были аккредитованы в качестве наблюдателей.-0-