Более 6,9 млн избирателей включены в списки для голосования на местных выборах в Беларуси

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6,9 млн избирателей включены в списки для голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва, сообщила сегодня корреспонденту БЕЛТА председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Секретарь избирательной комиссии Ирина Лешкович

В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек. Лидия Ермошина воздержалась от прогнозов по поводу явки избирателей, однако обратила внимание, что белорусов хорошо информируют о ходе выборной кампании. Последний день, когда людям должны были разослать материалы о кандидатах в депутаты, времени и месте голосования, - 7 февраля. Минчане, например, их уже получили. Не менее активны в этом плане и регионы.

Кабина для голосования

Сегодня Лидия Ермошина встретилась с представителями участковых комиссий Центрального района столицы, профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Белорусского государственного университета физической культуры. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся организации проведения выборов. Участники смогли задать наиболее актуальные, возникающие в ходе избирательной кампании. Мероприятие было организовано администрацией Центрального района Минска.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина и первый проректор БГУФК Сергей Шаврук

Во время встречи озвучены результаты опроса жителей Центрального района. Исследование проводила Молодежная социологическая лаборатория при поддержке Центра социологических и политических исследований БГУ. Опрос показал высокую осведомленность респондентов об избирательной кампании. Они также могли рассказать о проблемах Центрального района столицы, которые, на их взгляд, требуют срочного решения.

Глава администрации Центрального района Игорь Бузовский в беседе с журналистами отметил, что участковые комиссии полностью подготовились к проведению выборов, которые назначены на 18 февраля. В столице проводится широкомасштабная работа для привлечения на участки избирателей. Например, в Центральном районе на каждом избирательном участке будут организованы семейные, образовательные и другие мероприятия.-0-