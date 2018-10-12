Более 70 региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России

12 октября, Могилев /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Более 70 новых региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России. Об этом сегодня заявил журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Казалось бы, уже большое число соглашений у нас имеется. Но в рамках пятого форума подписано 76 новых региональных соглашений. Это необязательно областные или краевые. Речь идет о том, что в этот процесс втянуты и небольшие города, которые достаточно активно сотрудничают, и не только в области гуманитарных отношений, а выстраивая экономические связи", - сказал Михаил Мясникович.
Он в целом отметил, что на межрегиональном уровне налажено сотрудничество белорусских регионов с абсолютным большинством субъектов Российской Федерации. Развитию прямых связей уделяется очень большое внимание.
О важности межрегионального сотрудничества сказала и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. По ее словам, в процессе развития такого сотрудничества есть и свои лидеры. "Поставлена задача, чтобы до этого уровня подтянуть и другие субъекты Российской Федерации и Беларуси", - добавила Валентина Матвиенко.-0-
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