Борьба с терроризмом требует тесной координации на глобальном и национальном уровнях - Макей

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справиться с вызовами терроризма можно только при самой тесной координации действий на глобальном, региональном и национальном уровнях. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.
"В современном глобализированном мире раковая опухоль терроризма продолжает подтачивать иммунную систему человечества. Терроризм не знает границ, продолжает укрепляться численно, идеологически и финансово, играет самостоятельную роль в отдельных региональных конфликтах. Ни одно государство мира не в состоянии в одиночку справиться с вызовами терроризма. Ключ к успеху лежит в самой тесной координации действий на глобальном, региональном и национальном уровнях", - убежден Владимир Макей.
Министр подчеркнул, что главенствующая роль в борьбе с терроризмом принадлежит Организации Объединенных Наций. Беларусь является участником всех основных универсальных договоров по этой проблематике, разработанных под эгидой ООН.
Весомый вклад в противодействие террористической угрозе в регионе вносит Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, отметил Владимир Макей. По инициативе Беларуси в 2007 году на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Мадриде было принято решение о защите важнейших объектов энергетической инфраструктуры от террористических нападений. В 2012 году белорусская сторона всемерно способствовала принятию Консолидированной концептуальной базы ОБСЕ для борьбы с терроризмом.
Владимир Макей напомнил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая год назад на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, предложил начать новый масштабный международный диалог по вопросам безопасности, который, на его взгляд, помог бы преодолеть глубокий кризис доверия в международных отношениях и совместно выработать механизмы по укреплению мира и международной безопасности, достижению устойчивого развития. В числе элементов такого диалога глава государства обозначил борьбу с международным терроризмом и обеспечение кибербезопасности.
"Встречи, подобные сегодняшней, с участием широкого круга высококвалифицированных экспертов, представляющих государства и международные организации, являются важными звеньями в цепочке мер по борьбе с терроризмом на региональном и глобальном уровнях. Убеждены, что для выработки общих подходов в противостоянии терроризму необходим неполитизированный экспертный диалог. Рассчитываем, что нынешняя встреча позволит консолидировать усилия по противодействию терроризму в цифровую эпоху и наметить дальнейшие практические шаги в этом направлении", - добавил глава внешнеполитического ведомства.-0-
Фото Андрея Покумейко
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