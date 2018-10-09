Борьба с терроризмом требует тесной координации на глобальном и национальном уровнях - Макей

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справиться с вызовами терроризма можно только при самой тесной координации действий на глобальном, региональном и национальном уровнях. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

"В современном глобализированном мире раковая опухоль терроризма продолжает подтачивать иммунную систему человечества. Терроризм не знает границ, продолжает укрепляться численно, идеологически и финансово, играет самостоятельную роль в отдельных региональных конфликтах. Ни одно государство мира не в состоянии в одиночку справиться с вызовами терроризма. Ключ к успеху лежит в самой тесной координации действий на глобальном, региональном и национальном уровнях", - убежден Владимир Макей.

Министр подчеркнул, что главенствующая роль в борьбе с терроризмом принадлежит Организации Объединенных Наций. Беларусь является участником всех основных универсальных договоров по этой проблематике, разработанных под эгидой ООН.

Весомый вклад в противодействие террористической угрозе в регионе вносит Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, отметил Владимир Макей. По инициативе Беларуси в 2007 году на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Мадриде было принято решение о защите важнейших объектов энергетической инфраструктуры от террористических нападений. В 2012 году белорусская сторона всемерно способствовала принятию Консолидированной концептуальной базы ОБСЕ для борьбы с терроризмом.

Владимир Макей напомнил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая год назад на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, предложил начать новый масштабный международный диалог по вопросам безопасности, который, на его взгляд, помог бы преодолеть глубокий кризис доверия в международных отношениях и совместно выработать механизмы по укреплению мира и международной безопасности, достижению устойчивого развития. В числе элементов такого диалога глава государства обозначил борьбу с международным терроризмом и обеспечение кибербезопасности.

"Встречи, подобные сегодняшней, с участием широкого круга высококвалифицированных экспертов, представляющих государства и международные организации, являются важными звеньями в цепочке мер по борьбе с терроризмом на региональном и глобальном уровнях. Убеждены, что для выработки общих подходов в противостоянии терроризму необходим неполитизированный экспертный диалог. Рассчитываем, что нынешняя встреча позволит консолидировать усилия по противодействию терроризму в цифровую эпоху и наметить дальнейшие практические шаги в этом направлении", - добавил глава внешнеполитического ведомства.-0-

Лукашенко: использование экстремистами информационных технологий - один из опасных вызовов для человечества "Использование экстремистами во всем мире информационных технологий и средств коммуникации является одним из наиболее опасных вызовов, подрывающих устойчивое развитие всего человечества", - отметил глава государства.

Макей высказался за создание единого антитеррористического фронта силами международных организаций Беларусь также приветствует подписание в сентябре этого года в Нью-Йорке Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма.

От вербовки граждан до приезжающих боевиков - Макей рассказал о террористических угрозах для Беларуси "Ситуация в сфере борьбы с терроризмом в Республике Беларусь остается стабильной и контролируемой", - отметил глава министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Беларусь стала форпостом для международных партнеров в выявлении боевиков-террористов - Макей "Находясь в центре Европы, Беларусь служит надежным форпостом для наших международных партнеров в выявлении иностранных боевиков-террористов в пассажирских и миграционных потоках", - обратил внимание Владимир Макей.

В Беларуси с 2016 года ограничен доступ к 160 анархистским и неофашистским медиасообществам "Интернет и социальные платформы открывают террористам новые, по сути, неограниченные возможности для экстремистской пропаганды, вербовки сторонников и координации их преступной деятельности, - рассказал министр иностранных дел Владимир Макей.

Беларусь открыта для наращивания сотрудничества с другими странами в борьбе с терроризмом - Макей Уголовный кодекс криминализирует все формы участия в террористической деятельности, а также вооруженном формировании, вооруженном конфликте, военных действиях на территории иностранного государства.

ОБСЕ призывает к выработке новых подходов в борьбе с терроризмом с использованием ИКТ Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что вырабатывать эти подходы необходимо с учетом соблюдения прав человека, а также гендерных аспектов.

ООН предлагает создать стратегическую коалицию для адекватного ответа терроризму Владимир Воронков обратил внимание, что развитие информационных и цифровых технологий наряду с позитивными моментами привели к возникновению новых опасностей.

Беларусь всегда будет вносить посильный вклад в решение мировых и региональных проблем - Зась Беларусь - последовательный сторонник самого широкого сотрудничества в интересах снижения глобальных и региональных рисков, вызовов и угроз международной безопасности, в том числе связанных с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью.

ООН готова поддерживать страны в борьбе с онлайн-терроризмом - Воронков "Организация Объединенных Наций по-прежнему полна решимости сыграть свою роль в оказании поддержки государствам-членам в предотвращении и противодействии онлайн-терроризму", - сказал заместитель Генерального секретаря ООН Владимир Воронков.

ОДКБ выступает за налаживание системной работы с ОБСЕ в борьбе с терроризмом "Мы признательны секретариату ОБСЕ за поддержание постоянного диалога по вопросам противодействия угрозам и вызовам в Центральной Азии", - отметил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

В МИД России видят возможности для повышения антитеррористического профиля ОБСЕ Российская сторона намерена подготовить к предстоящему заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане соответствующие предложения и рассчитывает на поддержку других стран.

Лебедев: для контроля за перемещением боевиков необходим онлайн-обмен данными о миграционной ситуации В СНГ придают большое значение согласованным мерам в отношении лиц, которые возвращаются в страны Содружества после участия в действиях международных террористических организаций.

Фото Андрея Покумейко