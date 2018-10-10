Дапкюнас и Викторин обсудили приоритеты Беларуси и ЕС на сессии Генассамблеи ООН

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и глава представительства Европейского союза Андреа Викторин обсудили приоритеты Беларуси и ЕС на сессии Генассамблеи ООН, в том числе работу по достижению Целей устойчивого развития и разработанную ЕС резолюцию о моратории на смертную казнь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Собеседники обменялись мнениями об основных подходах и приоритетах Беларуси и Европейского союза на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В числе приоритетов Андреа Викторин обозначила принятие разработанной ЕС резолюции о моратории на смертную казнь. Предыдущая резолюция по этому вопросу была принята в ООН два года назад. Документ тогда поддержали три пятых государств, против него проголосовали 40 стран, в том числе США, Индия, Китай, Япония. Беларусь при голосовании воздержалась. "Андрей Дапкюнас отметил важность дискуссии и разработки документов Генассамблеи ООН по вопросам смертной казни в атмосфере некатегоричности, последовательности и искреннего уважения к мнению противоположной стороны", - рассказали в министерстве.

Замминистра в свою очередь обратил внимание главы представительства ЕС на технический проект по поддержке усилий Беларуси в национализации и локализации Целей устойчивого развития. Белорусская сторона разрабатывает его при участии органов системы ООН. Дипломат предложил рассмотреть возможность поддержки Европейским союзом этого проекта как важного инструмента, способствующего достижению Беларусью ЦУР.

Андрей Дапкюнас в качестве приоритетов для Беларуси обозначил также продвижение в ООН идеи поддержки государств со средним уровнем дохода. По инициативе Беларуси 4 декабря в штаб-квартире организации в Нью-Йорке пройдет встреча высокого уровня по этой проблематике. Предполагается, что на ней начнется практическая разработка стратегии сотрудничества ООН с данной категорией стран.

Стороны обсудили и реализацию совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана. Андреа Викторин проинформировала о прошедших в сентябре в Нью-Йорке переговорах по этой теме и инициативе по созданию компании специального назначения для облегчения платежей, связанных с экспортно-импортными сделками Ирана. Замминистра Беларуси выразил заинтересованность в продолжении обмена информацией.-0-