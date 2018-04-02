Дата заседания ВГС Союзного государства пока не определена - Рапота

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дата проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства пока не определена. Об этом заявил сегодня госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дата Высшего госсовета пока не определена, повестка у нас сформирована, часть вопросов мы решаем, не дожидаясь заседания", - отметил Григорий Рапота.

По его словам, дата проведения заседания ВГС пока не определена по объективным причинам. "Выборы в России, занявшие все внимание нашего политического руководства. Сейчас будет инаугурация, назначение нового правительства, - пояснил госсекретарь Союзного государства. - Но диалог на этот счет между нашими руководителями ведется, поэтому будет определен и срок проведения Высшего госсовета".-0-