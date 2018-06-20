Десятый раунд неформальных министерских диалогов стран "Восточного партнерства" пройдет в Минске

20 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Десятый раунд неформальных министерских диалогов стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" состоится в Минске 21-22 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Мероприятие будет включать встречи министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Белорусские делегации возглавят министр иностранных дел Владимир Макей и министр связи и информатизации Сергей Попков.

Со стороны Евросоюза во встрече примут участие европейский комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, европейский комиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр.

На мероприятии планируется обсудить ситуацию в регионе и перспективы развития "Восточного партнерства" как инициативы, ориентированной на практические результаты.

Встреча министров по делам цифровых технологий будет посвящена вопросам гармонизации цифровых рынков ЕС и стран-партнеров, кибербезопасности, развитию широкополосного интернета и сближению тарифов на мобильный роуминг между странами-участницами.

По завершении внешнеполитического и цифрового сегментов мероприятия состоятся пресс-конференции.

Помимо пленарной дискуссии запланирована отдельная встреча Владимира Макея с Йоханнесом Ханом, в ходе которой стороны обсудят широкий спектр актуальных вопросов взаимодействия Беларуси и ЕС.-0-