Додон: подавляющее большинство молдаван хотят жить, как в Беларуси

18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Подавляющее большинство молдаван хотят жить, как в Беларуси. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА заявил Президент Молдовы Игорь Додон.

"Я уверен, что подавляющее большинство молдаван хотят жить, как в Беларуси. Некоторые в Европе, да и в других государствах критикуют Беларусь. Но по качеству жизни, по тому, что вы смогли сохранить из Советского Союза и добиться новых достижений, вы превзошли очень многие страны", - сказал Игорь Додон.

По его словам, он не раз приводил в пример, что по рейтингу Doing Business Беларусь намного выше, чем Молдова, "которая проводит какие-то непонятные европейские реформы".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-