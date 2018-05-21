Допмеры по противодействию международному терроризму рассмотрят секретари совбезов ОДКБ

21 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дополнительные меры по противодействию международному терроризму и экстремизму будут рассмотрены на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которое пройдет в Астане 24 мая, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Будет обсуждаться широкий спектр современных вызовов и угроз, которые оказывают негативное воздействие на обстановку в регионах коллективной безопасности, Генеральный секретарь ОДКБ проинформирует о дополнительных мерах по противодействию международному терроризму и экстремизму в формате ОДКБ, которые предлагаются Секретариатом ОДКБ во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 14 октября 2016 года в Ереване, - отметил пресс-секретарь. - Комитет секретарей советов безопасности также рассмотрит проект решения "О внесении изменений в положение о рабочей группе экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ".

Участники мероприятия обсудят план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год, план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2018 года - первое полугодие 2019 года.

Как ожидается, комитет одобрит план мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ. "Документ уже прошел внутригосударственное согласование, - пояснил пресс-секретарь. - Он подготовлен в целях реализации совместных практических мер, направленных на дальнейшее развитие скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ, формирование эффективной информационной системы для адекватного и своевременного реагирования на проявления негативного информационного воздействия".-0-