2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты проводят оценку договора о создании Союзного государства на соответствие современным реалиям. Об этом сообщил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
"Идет оценка экспертами на разных уровнях соответствия договора нынешним реалиям, с учетом формирования нового экономического блока (Евразийского экономического союза), политических и экономических реалий. После этой оценки и столкновения точек зрения, принятия решения на соответствующих уровнях может начаться работа над дополнениями и поправками союзного договора", - сказал Александр Суриков.
Как пояснил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, будет проанализирован не только договор о создании Союзного государства, но и вся правовая база интеграционного объединения. "На основании этого анализа, который мы должны завершить ко второй половине этого года, можно будет думать о том, требуются ли какие-то дополнения к базовым документам, к числу которых относится и, естественно, договор Союзного государства", - отметил он.-0-
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