Эксперты заявляют о безальтернативности минских соглашений

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности заявляют о безальтернативности минских соглашений по Украине, передает корреспондент БЕЛТА.

Позиция участников встречи заключается в том, чтобы минские соглашения, как не имеющие альтернативы, выполнялись. Эксперты также высказались против изменения "нормандского формата". Обращалось внимание, что в части, например, переговоров по Нагорному Карабаху такие шаги даже не обсуждаются, поскольку могут стать концом одной истории без начала следующей.

Во время конференции звучали предложения провести переговоры в "нормандском формате" на уровне президентов или глав МИД. Достижение конкретных договоренностей продемонстрировало бы его действенность, уверены участники форума.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Первоначально мероприятие задумывалось как форма диалога между ФРГ и США по вопросам политики безопасности. Со временем оно начало привлекать все большее внимание представителей политических и военных кругов других стран. Конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере. В ней участвуют политики высшего звена, главы государств стран Европы, США и Азии, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, ведущие журналисты.

С каждым годом все больший интерес к форуму проявляют деловые круги. Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного, закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии. Традиционно фокусом внимания основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проводится встреча. Последняя прошла 8 мая 2017 года в Вашингтоне (до этого заседания были в Москве, Пекине, Дохе, Нью-Дели, Вене, Тегеране, Аддис-Абебе).-0-