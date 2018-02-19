Ермошина отметила хорошую работу команд кандидатов в депутаты на местных выборах

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Столичное телевидение" отметила хорошую работу команд кандидатов в депутаты на местных выборах, сообщает БЕЛТА.
"У нас очень хорошо работали органы власти на местах и лучше, чем обычно, - сами команды кандидатов в депутаты. Они проводили гораздо больше агитационных мероприятий, попытались наконец-то освоить избирательные фонды", - сказала Лидия Ермошина.
Избирательные комиссии также сработали хорошо, считает председатель ЦИК. "У нас практически нет жалоб от избирателей, что они не получили информационный материал. Они жаловались на объем этого материала - им хотелось бы больше", - отметила Лидия Ермошина. Но главное, что избиратели были проинформированы, подчеркнула глава Центризбиркома.
Что касается явки, она составила свыше 77%. Участие в голосовании приняли 5 млн 333 тыс. 613 граждан, внесенных в списки избирателей. По словам председателя ЦИК, такая активность не является неожиданностью. В Беларуси все выборы проходят при высокой явке избирателей. Это связано, в частности, с хорошей работой СМИ: тема выборов освещалась постоянно, поэтому не было необходимости создавать какие-либо рекламные ролики.
Как сообщалось, в местные Советы избраны 18 110 депутатов. Выборы проходили в 18 111 избирательных округах.-0-
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