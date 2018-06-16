Еврокомиссары по политике соседства и цифровой экономике посетят 21-22 июня Беларусь

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан и еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль посетят 21-22 июня Минск для участия в неформальном министерском диалоге стран "Восточного партнерства". Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
"На следующей неделе, 21-22 июня, мы проводим так называемый неформальный министерский диалог в рамках "Восточного партнерства". Приедут представители шести стран и Еврокомиссии", - сказал Владимир Макей.
По его словам, Европейская комиссия будет представлена еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом и еврокомиссаром по цифровой экономике Марией Габриэль.
"Заседания будут посвящены реализации нашей идеи по гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и Европейского союза. Одна часть встречи будет посвящена обсуждению именно этой темы, а вторая - политического взаимодействия в этой инициативе", - отметил министр.-0-
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