Федеральный Президент Германии Штайнмайер прибыл с визитом в Беларусь

29 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Беларусь, его самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В аэропорту германского Президента и его супругу встретил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Ожидается, что Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня примет участие в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец". В мероприятии примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, а также Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и экс-президент Австрии Хайнц Фишер, которые прибыли в белорусскую столицу накануне. Планируется участие и многих других зарубежных гостей, включая представителей государственных и общественных организаций из Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии.

Запланирована отдельная встреча главы белорусского государства с Федеральным Президентом Германии. Кроме того, Франка-Вальтера Штайнмайера ожидают в качестве участника на международной конференции "Помнить ради общего европейского будущего" в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау.

"Тростенец" - одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в период 1941-1944 годов. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти "Освенцим", "Майданек" и "Треблинка". В "Тростенце" погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в "Тростенце" оборвалась жизнь более 200 тыс. человек из разных стран.-0-

Фото Оксаны Манчук