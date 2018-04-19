Филип: Беларусь и Молдову связывают не только дружеские отношения, но и прагматические проекты

19 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Молдову связывают не только дружеские отношения, но и прагматические проекты. Об этом премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши отношения основываются на дружбе и доброте. Но в то же время нужно сказать, что нас связывает не только сентиментальная дружба. Наши отношения еще основываются на конкретных, прагматических проектах", - отметил Павел Филип.

Часть из них уже реализована, а сегодня стороны намерены договориться по новым направлениям взаимодействия. "Очень часто простые люди, когда говоришь о двусторонних отношениях между государствами, не понимают, им кажется, что это такая абстрактная фаза. Но в Кишиневе нужно только посмотреть в окно, и на улицах города можно увидеть наш общий продукт - троллейбусы", - сказал премьер-министр.

Павел Филип с удовлетворением констатировал, что Беларусь и Молдова регулярно проводят встречи на различных уровнях, что помогает поддерживать и развивать плодотворное сотрудничество. "Когда Молдове было трудно, Беларусь нам помогла. Я говорю о рынках сбыта. Поэтому хочу заверить вас, что мы умеем ценить дружбу, и вы можете полагаться на нас", - заявил он.

В свою очередь Президент Беларуси обратил внимание, что еще в советские годы Беларусь поставляла в Молдову свою продукцию. С течением времени она не утратила здесь своей популярности. "Нам просто с вами сотрудничать. Вы производите все, что мы покупаем. Мы производим то, что нужно вам. Нам не надо конкурировать, нам нужны сопряжение, договоренности о взаимных поставках продукции", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что часто бывал в Молдове, в том числе во время службы в армии, и всегда с теплотой вспоминает эти времена. "Когда я закрываю глаза, вижу огромный цветущий сад и в нем в красивых домах живут люди. Это мои воспоминания из советского времени", - признался он.

В 2017 году товарооборот между Беларусью и Молдовой составил $220,5 млн и по сравнению с 2016-м сократился на 3%. Однако при этом белорусский экспорт вырос почти на 13% и достиг $133,4 млн. Его основу составили нефтепродукты, сахар, тракторы и седельные тягачи, лесоматериалы, кокс и битум, пленка из пластмасс, стекловолокно. Молдова поставляла в Беларусь вина, коньяки, соки, овощи, фрукты, гипс, ковры и напольные покрытия.

В Молдове действуют более 60 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий. В стране созданы три сборочных производства: садово-виноградарских тракторов "Беларус-921" Сморгонского агрегатного завода, тракторов Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, троллейбусов "Белкоммунмаш". Прорабатывается организация производства в Кишиневе автобусов МАЗ.-0-