Французская парламентская делегация посетит Беларусь 22-28 июня

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Национального собрания Франции посетит Беларусь 22-28 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

С официальным визитом в страну приедут члены группы дружбы "Франция-Беларусь" во главе с ее председателем Кристофом Леженом. Как проинформировали в пресс-службе, на 25 июня запланирована встреча французских парламентариев с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Затем они проведут переговоры с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Франции. По итогам будет подписано совместное заявление.

Во время визита в Беларусь у делегации также запланированы встречи в Палате представителей, МИД, администрации Парка высоких технологий, Брестском облисполкоме. Французские парламентарии побывают на белорусских предприятиях, среди которых - Минский молочный завод №1 и СООО "Данон Пружаны".-0-