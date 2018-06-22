Генеральный секретарь ОБСЕ в октябре планирует посетить Минск - Макей

22 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОБСЕ в октябре планирует посетить Минск. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь всегда готова предоставить площадку для организации диалога, если это будет востребовано теми или иными сторонами. "Мы сегодня на пленарном заседании говорили о стабильности и безопасности. Для нас это основополагающие вопросы. И когда мы говорим, что готовы внести любой посильный вклад в урегулирование тех или иных конфликтов, то мы говорим это искренне, и не имея в виду получение каких-либо политических или иных дивидендов. Потому что мы понимаем - от наличия стабильности и спокойствия в нашем регионе, в нашей стране, будет зависеть благополучие и процветание наших граждан, независимость нашего государства", - заверил министр иностранных дел.

"Поэтому мы готовы принять любых наших гостей и обеспечить соответствующие условия для проведения тех или иных мероприятий", - сказал он. Министр также сообщил, что в конце октября - начале ноября в Минске пройдет заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Туда уже приглашены около ста высших и высоких должностных лиц. И мы надеемся, что здесь соберутся представители даже тех конфликтующих сторон, которые сегодня не могут находиться за одним столом переговоров", - продолжил он.

Министр также рассказал, что в середине октября в белорусской столице состоится конференция, посвященная борьбе с терроризмом, особенно в киберпространстве. Это мероприятие будет проводиться совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Генеральный секретарь ОБСЕ планирует посетить Беларусь", - подчеркнул Владимир Макей. Он заверил, что белорусская сторона готова сделать все необходимое для того, чтобы содействовать укреплению безопасности и стабильности в регионе, поскольку от этого зависит будущее Беларуси. -0-