Генсекретарь ООН с ревностью отнесся к моему визиту в Беларусь - Мохаммед

21 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел лично посетить Беларусь, но не смог из-за своего графика. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказала первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотела бы передать вам наилучшие, самые теплые пожелания от вашего друга Генерального секретаря Антониу Гутерриша. Он много рассказывал мне о ваших личных контактах и с определенной ревностью отнесся к тому факту, что я еду в Беларусь, а он не может этого сделать", - отметила Амина Мохаммед.

Александр Лукашенко также передал самые искренние и добрые пожелания Генеральному секретарю ООН. "Буду рад с ним встретиться, как только позволит его и мой график. Это очень душевный, теплый и добрый человек", - подчеркнул Президент.-0-