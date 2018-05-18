Глава МИД Эквадора: в отношениях с Беларусью мы достигли многого, ну нужно сделать еще больше

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эквадор достигли многого, но нужно сделать еще больше для развития отношений. Об этом сегодня на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем заявила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Эквадор в этом году отмечают 25-летие отношений. За эти годы мы многого достигли, но еще больше надо сделать для развития и укрепления отношений", - сказала Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Она отметила, что для нее большая честь находится в Беларуси с официальным визитом. Дипломат передала белорусскому народу и правительству слова приветствия от Президента Эквадора Ленина Морено.

"Я здесь для того, чтобы мы смогли еще раз провести ревизию ранее достигнутых договоренностей", - добавила Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Владимир Макей в свою очередь обратил внимание, что Президент Беларуси Александр Лукашенко придает большое значение развитию сотрудничества с Эквадором. Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с министром иностранных дел этой страны.

На встрече у Президента обсуждались концептуальные вопросы расширения двусторонних отношений. Министры на переговорах рассмотрели конкретные шаги по их развитию.-0-