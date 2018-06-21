Главы МИД Беларуси и Азербайджана обсудили взаимодействие в экономической и гуманитарной сферах

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 21 июня встретился с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, который принимает участие в 10-м раунде неформальных министерских диалогов стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая развитие взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах. Стороны отметили высокую динамику белорусско-азербайджанского диалога на высшем и высоком уровнях, дружественный и конструктивный характер отношений между двумя государствами.

Достигнуты договоренности о продолжении активного взаимодействия по линии министерств иностранных дел Беларуси и Азербайджана.-0-

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