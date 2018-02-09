Госдума России ратифицировала белорусско-российский протокол о миграционной карте единого образца

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России ратифицировала сегодня протокол, которым вносятся изменения и дополнения в белорусско-российское межправительственное соглашение об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года, передает корреспондент БЕЛТА.
Данный протокол был подписан в Гродно 6 апреля 2017 года.
Представляя документ российским парламентариям, статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов отметил, что протокол расширяет категории иностранных граждан, освобождаемых от заполнения миграционной карты. В их числе иностранцы, временно или постоянно проживающие на территориях Беларуси и России, а также члены экипажей морских и речных судов, заходящих в морские и речные порты сторон. Кроме того, по инициативе белорусской стороны освобождаются от получения миграционной карты иностранные граждане, пересекающие государственную границу Беларуси для временного пребывания на ее территории без въезда в Россию.
Игорь Зубов добавил, что Беларусь завершила все ратификационные процедуры по данному протоколу в конце 2017 года.-0-
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