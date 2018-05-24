Гремингер призывает придать политический импульс минским соглашениям

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, выступая на форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", призвал придать политический импульс минским соглашениям, передает корреспондент БЕЛТА.

Томас Гремингер назвал кризис в Украине самой большой проблемой в регионе и призвал вместе работать над ее решением. "Нам нужно запустить политический импульс, чтобы помочь дальше двигаться минским соглашениям, - сказал он. - В рамках заседания нормандской четверки можно сделать так, чтобы начать двигаться в правильном направлении".

Генсек ОБСЕ выразил уверенность, что организация со временем сможет представить удобную платформу для диалога, и в этой связи отметил, что ОБСЕ нужно подумать о "Хельсинки-2".

В целом генсек призвал все государства к диалогу, без которого не получится сделать шаг вперед и преодолеть растущий скептицизм по отношению с существующему порядку. Без этих усилий, убежден он, можно загнать себя в ситуацию, из которой сложно выйти.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог". Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставляет качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.-0-