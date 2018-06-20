Группа межпарламентского сотрудничества с Беларусью создается в Национальной ассамблее Эквадора

20 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Группа межпарламентского сотрудничества с Беларусью в ближайшее время будет создана в Национальной ассамблее Эквадора. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Эквадоре.

Данный вопрос рассматривался на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Республике Эквадор Игоря Полуяна с председателем Национальной ассамблеи этой страны Элизабет Кабесас. Обсуждены темы активизации межпарламентского сотрудничества, обмена визитами делегаций белорусских и эквадорских законодателей. Речь шла и об углублении практического взаимодействия в рамках Межпарламентского союза, а также Латиноамериканского парламента, где Беларусь имеет статус наблюдателя.

Как сообщалось БЕЛТА ранее, вопросы расширения белорусско-эквадорского межпарламентского взаимодействия рассматривала во время официального визита в Беларусь 17-19 мая министр иностранных дел и миграции Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. На состоявшихся в Минске переговорах и встречах достигнуты договоренности по укреплению двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.-0-