Харстед высоко оценивает участие Беларуси в работе ПА ОБСЕ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кент Харстед высоко оценивает участие Беларуси в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщил спецпредставитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Я хочу отметить, что мы высоко оцениваем участие Беларуси в работе ПА ОБСЕ. Прошлый год был особенным, поскольку Беларусь согласилась провести на своей территории летнюю сессию Парламентской ассамблеи, а это сыграло очень большую роль для ее имиджа внутри ПА ОБСЕ. Сотни парламентариев из 56 стран прилетели сюда на заседание", - сказал Кент Харстед. По его словам, эти люди, достаточно влиятельные, получили хорошее впечатление о том, что происходит в Беларуси, а это ценно.

Беларусь все активнее участвует в работе ПА и предлагает инициативы в различных областях. Они касаются охраны окружающей среды, противодействия торговле наркотиками, торговле людьми. Беларусь очень успешна в этом направлении, отметил Кент Харстед.

Что касается инициативы Беларуси о запуске "Хельсинки-2", спецпредставитель Парламентской ассамблеи отметил, что это не тот вопрос, который обсуждается в ПА, поскольку эту идею должны рассмотреть правительства государств-участников ОБСЕ. "Но я считаю, что в рамках ОБСЕ у Беларуси есть возможности предлагать подобные инициативы. К тому же Беларусь уже известна во всем мире как площадка для проведения минских переговоров", - сказал он.

Предложение перезапуска Хельсинского процесса нуждается в конкретной разработке, добавил Кент Харстед в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1". "И мы об этом также говорили с министром иностранных дел. Да, это определенный знак, что Беларусь хочет сделать многое в рамках концепции ОБСЕ. Мне кажется, что причина, по которой была озвучена эта инициатива, это желание Беларуси сделать как можно больше для организации. И здесь стоит справедливо заметить, что ОБСЕ нуждается в таких инициативах от всех стран-участниц", - отметил спецпредставитель.

В результате переговорного процесса в Минске пока не все проблемы удалось решить, но это не связано с самой платформой для переговоров, считает Кент Харстед. "Я думаю, что эта платформа - кроме вопроса урегулирования конфликта на востоке Украины или же ситуации вокруг Нагорного Карабаха - она может даже большее. Я уверен, что есть еще место для переговоров по другим вопросам подобного характера. - сказал спецпредставитель. - Минск зарекомендовал себя в качестве надежной переговорной площадки. И я лично очень поощряю появление новых инициатив в данной области".

Беларусь может быть в числе стран, которых считают "мостами" между Востоком и Западом, уверен Кент Харстед. Например, в Европе часто говорят о других странах как о подобных мостах. Например, австрийская Вена или Польша, Финляндия. "Но, безусловно, благодаря тому, как показала себя Беларусь, в частности во время минского процесса, можно с уверенностью сказать, что она может быть в их числе. Территория между Востоком и Западом очень большая. Поэтому нам необходимо иметь несколько связующих мостов. И Беларусь - один из них", - резюмировал он.-0-