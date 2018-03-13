Индия благодарна Беларуси за поддержку в международных организациях - посол Индии

13 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Индия благодарна Беларуси за поддержку в международных организациях. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Панкадж Саксена по случаю завершения своей дипломатической миссии в республике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительства наших двух стран поддерживают хорошие контакты в международных организациях, и мы благодарны Беларуси за поддержку на международном уровне", - сказал дипломат. В целом высоко оценивая развитие белорусско-индийского сотрудничества, посол отметил: "У нас нет абсолютно никаких раздражителей в отношениях". Дипломат подчеркнул, что период его дипломатической миссии в Минске отмечен важнейшими для двусторонних отношений событиями. В частности, это визит Александра Лукашенко в сентябре 2017 года в Индию. Визит способствовал детальной проработке новых проектов и договоренностей на высшем уровне.

"Данные договоренности придали новый импульс белорусско-индийским связям", - уверен Панкадж Саксена.

Посол заверил, что Индия "привержена реализации белорусско-индийских договоренностей на высшем уровне, достигнутых во время визита Президента Беларуси в Индию".-0-