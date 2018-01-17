17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные дипломаты смогут участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси с 13 февраля (когда стартует досрочное голосование), им будут выданы соответствующие удостоверения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центризбиркоме.

В ЦИК уточнили, что срок полномочий иностранного наблюдателя на выборах в местные Советы депутатов начинается с 13 февраля и заканчивается в основной день выборов, 18 февраля, после установления результатов подсчета голосов.

Иностранный наблюдатель при посещении избиркомов и участков для голосования должен предъявлять выданное ему удостоверение, а также документ, удостоверяющий личность. Он вправе встречаться с кандидатами в депутаты, их доверенными лицами, представителями политических партий и других общественных объединений, присутствовать при пломбировании или опечатывании ящиков для голосования, находиться в помещениях для голосования вплоть до подведения итогов. Также разрешается присутствовать при досрочном голосовании, голосовании по месту нахождения избирателей, наблюдать за выдачей бюллетеней, в период досрочного голосования и в день выборов - получать информацию о количестве избирателей, включенных в списки, и о тех, кто уже отдал свой голос в пользу того или иного кандидата.

При этом ЦИК оставляет за собой право лишить аккредитации наблюдателя в случае нарушения им белорусского законодательства или общепризнанных принципов и норм международного права.

Ранее председатель Центральной комиссии Лидия Ермошина рассказала, что дипломаты из США, аккредитованные в Беларуси, выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов - по этому поводу они обратились и в МИД, и в ЦИК. К настоящему времени речь идет о девяти сотрудниках американского посольства, среди которых временный поверенный в делах. О своем желании участвовать в краткосрочном мониторинге кампании заявили и дипломаты из других стран.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. По итогам выдвижения на 18 тыс. 111 депутатских мандатов претендуют 22 тыс. 713 человек.

Долгосрочные международные миссии обычно работают в Беларуси во время президентских и парламентских избирательных кампаний, однако сложилась традиция, что иностранным дипломатам, аккредитованным в стране, предоставлено право вести краткосрочное наблюдение на выборах в местные Советы депутатов. Например, в 2010 году дипломатам было выдано 50 аккредитационных удостоверений, в 2014 году - 15.-0-