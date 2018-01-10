Избиркомы при регистрации кандидатов в депутаты могут простить им погрешности в документах

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избиркомы при регистрации кандидатов в депутаты местных Советов могут простить им недочеты в поданных документах, если эти недочеты не являются значительными, сообщила сегодня председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире программы "Актуальный микрофон" Первого национального канала Белорусского радио.

Лидия Ермошина напомнила, что в настоящее время (до 18 января) комиссии проверяют поданные потенциальными кандидатами в депутаты документы, на основании чего будут приниматься решения о регистрации. Причем речь идет не только о декларации о доходах и имуществе, но также о документах, подтверждающих правомерность собрания трудового коллектива (если выдвижение проходило таким способом). Проверке подлежат и подписи, которые удалось собрать во время пикетов, общаясь с избирателями. Кроме того, изучается информация личного характера, так как, согласно белорусскому законодательству, кандидатом в депутаты не может быть зарегистрировано лицо, которое имеет непогашенную судимость.

Между тем председатель ЦИК обратила внимание, что избиркомы вправе простить желающим баллотироваться на депутатский пост незначительные погрешности в представленных для регистрации документах. Мелкие технические ошибки может содержать декларация о доходах и имуществе. Например, если кандидат ошибся менее чем на 20%, определяя свой годовой доход. Или не указал свое предприятие (долю в нем), в то время как это предприятие находится на стадии ликвидации.

В пакете документов, представленных в избиркомы разных уровней, могут быть и другие погрешности. "Возможно, подавая заявления о регистрации, кандидат забыл указать дату, указал только месяц. Я думаю, что комиссия не должна обращать на это внимание. И даже если были какие-то сигналы, что в ходе сбора подписей раздавалась печатная продукция, это тоже (если не применялись меры воздействия) не является основанием для отказа в регистрации", - заметила Лидия Ермошина.

Выборы депутатов местных Советов 28-го созыва назначены в Беларуси на 18 февраля. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.

На предыдущих местных выборах в 2014 году кандидатами в депутаты в Беларуси были выдвинуты 22,7 тыс. человек.-0-