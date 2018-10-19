Израильские депутаты решают вопрос с отказами белорусам во въезде в страну

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские парламентарии решают вопрос с отказами белорусам во въезде в страну. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александра Попкова с депутатом Кнессета Израиля Йоэлем Развозовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Йоэль Развозов отметил, что Беларусь входит в число тех стран, которые вызывают меньше всего опасений с точки зрения нелегальной миграции. По словам парламентария, он ведет переговоры с соответствующими службами, акцентируя внимание на благополучном статусе страны. Абсолютное большинство белорусов приезжают в Израиль в качестве добропорядочных туристов. Между тем количество отказов во въезде растет, если в 2017 году их было 249, то с начала этого года - 404.

"Существует вопрос, мы его решаем сейчас. Здесь также очень важно дать людям информацию, как не попадать в неприятные ситуации и облегчить жизнь пограничникам", - сказал депутат. Белорусам, по его словам, необходимо подробно разъяснять, какие документы должны быть при себе, а также, что представляет из себя дополнительное собеседование при прохождении пограничного контроля. Начитавшись в интернете неприятных историй, некоторые туристы от волнения начинают путаться при ответе на вопросы пограничников, вызывая тем самым ненужные подозрения.

По словам Йоэля Развозова, израильская сторона намерена в свою очередь совершенствовать инфраструктуру в аэропортах, увеличить число помещений для дополнительных собеседований, чтобы сократить время ожидания в очереди.

На встрече обсуждались перспективы наращивания туристического потока из Израиля в Беларусь. Александр Попков выразил убежденность, что сотрудничество в этой сфере имеет большой потенциал, учитывая, что народы двух стран многое связывает. Немало граждан Израиля имеют белорусские корни, и им было бы интересно приобщиться к истории своих предков, ознакомиться с памятниками еврейской культуры, посетить, например, родину ныне покойного бывшего президента Израиля Шимона Переса, уроженца белорусской деревни Вишнево (Воложинский район). Как отмечалось во время встречи, в Израиле также проявляют большой интерес к II Европейским играм, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.-0-