Явка избирателей на местных выборах в Беларуси превысила 77%

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва в Беларуси превысила 77%. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
По предварительным данным Центризбиркома, в Беларуси проголосовало 77,05% избирателей. В Брестской области явка составила 79,16%, в Витебской - 84,49%, в Гомельской - 80,76%, в Гродненской - 79,81%, в Минской - 77,97%, в Могилевской - 82,26% и в Минске - 61,41%.
"Избиратели поддержали выборы", - подчеркнула Лидия Ермошина.
Для голосования на местных выборах было образовано 5870 участков - они закрылись в 20.00.
Кандидатами в депутаты было зарегистрировано 22,2 тыс. человек. Они претендовали в общей сложности на немногим более 18 тыс. мандатов.-0-
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