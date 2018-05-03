Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о сотрудничестве в области информбезопасности

3 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности". Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
"Принятие законопроекта позволит проводить совместные скоординированные мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности государств - участников СНГ", - отметил ранее министр оборонной и аэрокосмической деятельности Казахстана Бейбут Атамкулов. По его словам, ратификация соглашения позволит взаимодействовать и сотрудничать по следующим направлениям: организация трансграничной передачи информации, совершенствование технологий защиты информационных систем и потенциальных и реальных угроз, установление согласованного порядка сертификации и взаимного признания результатов сертификации средств защиты и информации.
Бейбут Атамкулов также отметил, что данное соглашение регулирует взаимодействие между странами - участниками СНГ в части совместного обеспечения информационной безопасности посредством разработки межгосударственных стандартов, анализа и оценки угроз безопасности информационных систем.-0-
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