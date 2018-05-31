Кобяков прибыл в Душанбе для участия в Совете глав правительств СНГ

31 мая, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прибыл сегодня с рабочим визитом в Душанбе (Таджикистан) для участия в Совете глав правительств Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет глав правительств СНГ пройдет 1 июня под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода. На встрече будут рассмотрены 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.

Заседание традиционно будет проходить в узком и широком составах. В узком составе руководители правительств стран СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, обсудят ход переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами.

На заседании в широком составе планируется подписать такие значимые документы, как концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и план первоочередных мероприятий по ее реализации, соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности стран СНГ.

Кроме того, участники заседания Совета глав правительств рассмотрят документы, касающиеся сотрудничества в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, распространения документов по межгосударственной стандартизации, в таможенной и инновационной сферах.

В гуманитарном блоке на заседании будут рассмотрены положение о съезде учителей и работников образования государств - участников СНГ и международный молодежный проект "100 идей для СНГ".

Ожидается, что на заседании Совета глав правительств будет принят ряд решений финансового и кадрового характера.

В программе рабочего визита Андрея Кобякова в Таджикистан также двусторонние встречи с зарубежными коллегами.-0-