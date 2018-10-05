Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра

5 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова представила сегодня в Палате представителей премьер-министра Сергея Румаса, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила, что одним из приоритетов кадровой политики является формирование эффективного государственного аппарата, способного обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие страны, быстро реагировать на вызовы и угрозы современного мира, объективно принимать решения в интересах людей и нести ответственность перед народом. "Именно исходя из этих жестких требований, главой государства были приняты решения о ротации правительства, в том числе включая его высший эшелон", - сказала глава Администрации Президента.

Говоря о Сергее Румасе, глава Администрации подчеркнула, что это не новый человек в правительстве. В 2010-2012 годах занимал должность заместителя премьер-министра, курировал экономику и финансы. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. В последнее время Сергей Румас возглавлял Банк развития, занимался вопросами поддержки экспорта, развития предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций, активно участвовал в разработке документов о создании ЕАЭС.

"Задачи, поставленные главой государства перед новым составом Совета Министров, известны. Новому премьер-министру и всему правительству предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны и регионов, рост благосостояния граждан. Одним из первоочередных вопросов является качественная подготовка прогнозных документов на 2019 и последующие годы, в том числе при конструктивном взаимодействии с парламентариями", - заявила Наталья Кочанова.

Сергей Румас выступил перед парламентариями и ответил на их вопросы.

Палата представителей дала согласие на его назначение премьер-министром.-0-