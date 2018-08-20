Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе правительства не может быть мелочей, заявила Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня на представлении нового состава правительства сотрудникам Аппарата Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.
Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас. Первым заместителем премьер-министра стал Александр Турчин. Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев, Игорь Петришенко. На должности вице-премьера остается Михаил Русый. Распределение обязанностей между вице-премьерами будет закреплено на этой неделе в соответствующем документе правительства.
"Думаю, что Сергей Николаевич (Румас. - Прим. БЕЛТА) еще внимательно изучит структуру правительства, функциональные обязанности каждого. Глава государства поставил такую задачу - разобраться с функционалом. Возможно, будут какие-то другие изменения, об этом руководитель правительства поставит в известность, когда будут приняты такие решения", - сказала глава Администрации Президента.
Наталья Кочанова обратила внимание, что Администрация Президента и правительство работают во взаимодействии, и это должна быть действительно эффективная совместная плодотворная деятельность. Это, прежде всего, выполнение поручений главы государства, обозначенных в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в нынешнем году, задачи, поставленные на пятом Всебелорусском народном собрании, на совещаниях у Президента. "Все поставленные задачи должны выполняться, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Самое главное - это народ, люди. Это главная идеология и политика".
Глава Администрации напомнила, что ключевая задача, поставленная главой государства, - это развитие всех регионов страны. Была проделана большая работа по развитию агрогородков, областных центров, сейчас ставится задача заняться средними городами, где проживают более 50-80 тыс. человек. "Надо посмотреть, как они развиваются, живут и работают, потому что перераспределение трудовых ресурсов очень важно в нашей стране, - заметила она. - Надо выполнить поставленные Президентом задачи, чтобы развивались все регионы. Нельзя думать о том, что только в Минск люди приедут и будут работать. Должны быть высокоэффективные предприятия в каждом городе и районе, чтобы люди понимали, что у них есть работа".
"Всем, кто работает в правительстве, нужно еще раз внимательно посмотреть и сделать акценты на ключевых моментах, о которых говорил Президент, и принять все меры, чтобы поставленные задачи были реализованы", - резюмировала Наталья Кочанова и пожелала новому составу правительства успехов и плодотворной работы.-0-
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