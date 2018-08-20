Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе правительства не может быть мелочей, заявила Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня на представлении нового состава правительства сотрудникам Аппарата Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Румас Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас. Первым заместителем премьер-министра стал Александр Турчин. Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев, Игорь Петришенко. На должности вице-премьера остается Михаил Русый. Распределение обязанностей между вице-премьерами будет закреплено на этой неделе в соответствующем документе правительства.

Премьер-министр Сергей Румас

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин

Заместители премьер-министра Михаил Русый и Игорь Ляшенко

Во время представления Владимира Кухарева, назначенного заместителем премьер-министра

Во время представления Игоря Петришенко, назначенного заместителем премьер-министра

"Думаю, что Сергей Николаевич (Румас. - Прим. БЕЛТА) еще внимательно изучит структуру правительства, функциональные обязанности каждого. Глава государства поставил такую задачу - разобраться с функционалом. Возможно, будут какие-то другие изменения, об этом руководитель правительства поставит в известность, когда будут приняты такие решения", - сказала глава Администрации Президента.

Наталья Кочанова обратила внимание, что Администрация Президента и правительство работают во взаимодействии, и это должна быть действительно эффективная совместная плодотворная деятельность. Это, прежде всего, выполнение поручений главы государства, обозначенных в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в нынешнем году, задачи, поставленные на пятом Всебелорусском народном собрании, на совещаниях у Президента. "Все поставленные задачи должны выполняться, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Самое главное - это народ, люди. Это главная идеология и политика".

Глава Администрации напомнила, что ключевая задача, поставленная главой государства, - это развитие всех регионов страны. Была проделана большая работа по развитию агрогородков, областных центров, сейчас ставится задача заняться средними городами, где проживают более 50-80 тыс. человек. "Надо посмотреть, как они развиваются, живут и работают, потому что перераспределение трудовых ресурсов очень важно в нашей стране, - заметила она. - Надо выполнить поставленные Президентом задачи, чтобы развивались все регионы. Нельзя думать о том, что только в Минск люди приедут и будут работать. Должны быть высокоэффективные предприятия в каждом городе и районе, чтобы люди понимали, что у них есть работа".

"Всем, кто работает в правительстве, нужно еще раз внимательно посмотреть и сделать акценты на ключевых моментах, о которых говорил Президент, и принять все меры, чтобы поставленные задачи были реализованы", - резюмировала Наталья Кочанова и пожелала новому составу правительства успехов и плодотворной работы.-0-

Румас: назначение премьер-министром - огромная ответственность и вызов Премьер-министр Сергей Румас поблагодарил Президента за оказанное доверие при назначении на пост главы правительства.

Фото Андрея Покумейко