9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ пройдет в Минске весной 2019 года. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Такое предложение белорусских парламентариев было поддержано во время 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в июле в Берлине. "Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ пройдет в Минске весной 2019 года. Наша инициатива поддержана главой государства, и я бы попросил ответственно подойти к подготовке форума", - отметил Владимир Андрейченко. Он добавил, что взвешенный, миролюбивый дипломатический курс Беларуси, активный диалог с западными партнерами вызывает серьезный интерес к белорусскому парламенту, что открывает новые площадки и возможности для международной деятельности Палаты представителей.

По его словам, насыщенная международная парламентская деятельность и в этом году. В частности, запланирован ряд масштабных международных форумов, где белорусские парламентарии должны принять самое активное участие. "В начале сентября в Сингапуре пройдет 39-я Генассамблея МПА АСЕАН. Тема заседания "За устойчивое и инновационное сообщество" созвучна с целями и задачами, которые стоят перед белорусскими парламентариями. Мероприятие станет эффективной площадкой для представления государствам Юго-Восточной Азии инновационного потенциала Беларуси", - подчеркнул спикер.

Как ожидается, в сентябре в Санкт-Петербурге состоится 2-й Евразийский женский форум, в октябре в Бишкеке - осеннее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в Анталии - третье совещание спикеров парламентов стран Евразии, в Женеве - 139-я сессия Межпарламентского союза. "Все эти мероприятия надо активно использовать не только для рассмотрения политических вопросов, что безусловно важно и имеет серьезную ценность, но и для продвижения торгово-экономической и инвестиционной привлекательности страны, реализации задач по диверсификации рынков сбыта товаров белорусских производителей. Политика и экономика должны идти вместе, взаимодополнять и обогащать друг друга", - резюмировал Владимир Андрейченко.

Будут развиваться и двусторонние межпарламентские отношения. Диалог с польскими коллегами получит развитие в ходе визита в Беларусь делегации парламентской группы дружбы. Перспективным в свете налаживания контактов и развития конструктивного сотрудничества представляется визит белорусской рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Германии в Берлин в ноябре этого года, в планах также визиты депутатов в Азербайджан, Эстонию, Китай, Канаду. Беларусь посетят парламентские делегации из Египта, Индонезии, Румынии.

Заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук в разговоре с журналистами отметил, что приглашение посетить Беларусь получат американские конгрессмены. "Мы отправим приглашение. Американские конгрессмены определят оптимальные сроки посещения страны. Нам важно вести диалог, парламент заинтересован в таких контактах", - сказал он.-0-