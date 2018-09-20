Контрольные ведомства Беларуси и Китая будут вместе бороться с коррупцией

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Беларуси и Государственный комитет контроля Китая заключили меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.
Церемония подписания состоялась после встречи главы Администрации Президента Натальи Кочановой с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.
Подписи под документом поставили председатель Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов и заместитель начальника Государственного комитета контроля КНР Ли Шулэй.
Меморандум предусматривает оказание экспертно-консультативной помощи, реализацию совместных проектов, а также обмен опытом, изучение принципов, механизмов и методов осуществления государственного контроля. Двустороннее взаимодействие также будет направлено на профилактику коррупции и борьбу с ней, подготовку специалистов в этой сфере.
КГК Беларуси ранее уже сотрудничал с двумя контрольными органами Китая: Государственным контрольно-ревизионным управлением и Министерством контроля. В марте после реформы госаппарата КНР министерство было упразднено, а его функции переданы созданному Госкомитету контроля КНР.-0-
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