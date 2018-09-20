Контрольные ведомства Беларуси и Китая будут вместе бороться с коррупцией

Заместитель начальника Государственного комитета контроля Китайской Народной Республики Ли Шулэй и председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов во время подписания меморандума

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Беларуси и Государственный комитет контроля Китая заключили меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония подписания состоялась после встречи главы Администрации Президента Натальи Кочановой с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

Подписи под документом поставили председатель Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов и заместитель начальника Государственного комитета контроля КНР Ли Шулэй.

Меморандум предусматривает оказание экспертно-консультативной помощи, реализацию совместных проектов, а также обмен опытом, изучение принципов, механизмов и методов осуществления государственного контроля. Двустороннее взаимодействие также будет направлено на профилактику коррупции и борьбу с ней, подготовку специалистов в этой сфере.

КГК Беларуси ранее уже сотрудничал с двумя контрольными органами Китая: Государственным контрольно-ревизионным управлением и Министерством контроля. В марте после реформы госаппарата КНР министерство было упразднено, а его функции переданы созданному Госкомитету контроля КНР.-0-