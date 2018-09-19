Координатор от ОБСЕ встретился с удерживаемыми из-за конфликта в Донбассе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координатор рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам контактной группы по Украине от ОБСЕ, посол Тони Фриш встретился с удерживаемыми из-за конфликта в Донбассе. Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Тони Фриш проинформировал о своей поездке в зону конфликта по обе стороны линии соприкосновения. Координатор посетил 11 мест содержания удерживаемых лиц в Харькове, Старобельске, Донецке, Луганске и Бахмуте. Там он встретился с 36 удерживаемыми, в том числе с 5 не связанными с конфликтом.

Мартин Сайдик напомнил, что сегодня исполняется четыре года подписания Минского меморандума - второго документа минских соглашений, являющегося основой работы ТКГ.

Следующее заседание ТКГ в Минске пройдет 2 октября. -0-