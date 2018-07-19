Латвия ведет подготовку к визиту Президента Беларуси

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сегодня в Риге по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем сообщил журналистам о подготовке визита Президента Беларуси Александра Лукашенко, информирует БЕЛТА.

По словам министра, одной из тем переговоров стала подготовка взаимных визитов на высшем уровне. Он напомнил, что в феврале Беларусь посетил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, который передал Президенту Беларуси Александру Лукашенко приглашение посетить с визитом Латвию.

"Визит подготавливается долгое время. Он должен быть очень насыщенным. У нас есть комиссии, которые над этим работают", - сказал Эдгарс Ринкевичс.

В свою очередь Владимир Макей отметил, что белорусская сторона заинтересована провести визит на высшем уровне в Латвию, однако визит ради визита не самоцель. "Мы говорили, в каких условиях этот визит возможен, - добавил министр. - Важна результативность этого визита, его субстантивное наполнение. Поэтому мы будем спокойно работать над подготовкой".

"Мы считаем, что это нормально, когда осуществляются мероприятия подобного рода между соседними странами, с которыми установлены дружеские отношения. Тем более что, действительно, у нас и торгово-экономические связи развиваются активно, и гуманитарное сотрудничество, и бизнес Латвии активно действует в Беларуси, и наш бизнес присутствует здесь. Визиты подобного уровня всегда дают новый импульс в развитии сотрудничества", - обратил внимание белорусский дипломат.-0-