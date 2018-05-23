Сергей Лавров и Владимир Макей. Фото из архива

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая посетит Беларусь с рабочим визитом. Об этом сообщила сегодня журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает БЕЛТА.

По словам Марии Захаровой, в Минске пройдут переговоры глав МИД Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова. Ожидается, что они обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят проблемы, представляющие взаимный интерес. Россия и Беларусь - стратегические союзники, которые выступают за установление справедливой многополярной системы международных отношений, добавила Мария Захарова.-0-