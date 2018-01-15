Лавров: Москва целиком за то, чтобы между Россией и Беларусью не было никаких границ

15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Москва выступает за то, чтобы между Россией и Беларусью не было никаких границ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для того, чтобы граница была прозрачной, нужно, чтобы наши действия были синхронизированы, - сказал Сергей Лавров. - Также, в принципе, как то, что касается вообще всего о жизни людей в рамках Союзного государства. Есть договор специальный о выравнивании прав для белорусов и россиян. Чтобы, останавливаясь в гостиницах, белорусы в России, а россияне в Беларуси платили столько же, сколько платит гражданин соответствующей страны. Чтобы такая же была история в санаториях. Некоторые вещи пока еще не выравнены здесь. Так что целиком за то, чтобы у нас вообще не было никаких границ".

"Мы как раз за то, чтобы не было каких-то односторонних шагов, касающихся отношений наших стран, - отметил глава МИД России. - Именно поэтому мы предложили согласовать договор о взаимном признании виз, который уже в высокой стадии готовности, и надеюсь, что он будет принят в ближайшее время. Мы к этому готовы".-0-