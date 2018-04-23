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Лебедев: сохранение членства Украины в СНГ отвечает интересам ее народа

Политика 23.04.2018 | 15:15
Сергей Лебедев. Фото из архива
Сергей Лебедев. Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение членства Украины в СНГ отвечает интересам ее народа. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лебедев отметил, что никаких официальных уведомлений в органы СНГ от Украины в связи с ее возможным выходом из Содружества не поступало. "С представителями Украины мы эту тему не обсуждали. Более того, мои многочисленные письма, обращения в адрес Украины, к сожалению, пока остаются без ответа", - сказал он.

Поручения, которые были даны президентом Украины Петром Порошенко правительству по поводу выхода из СНГ, пока остаются только поручениями, обратил внимание председатель Исполкома СНГ. "Какое решение примет правительство, какие рекомендации будут даны, мы еще подождем, - отметил Сергей Лебедев. - Большинство экспертов склоняются к тому, что такой выход не был бы на пользу ни Украине, ни другим странам Содружества. Украина в силу своего географического положения, тесных давних связей со странами Содружества, конечно же, рассматривается как наш сосед, партнер. Большинство государств СНГ были бы заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась и дальше нашим добрым соседом".

"Мы заинтересованы в сохранении широкого взаимодействия с Украиной", - резюмировал Сергей Лебедев.-0-

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СНГ, Украина
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