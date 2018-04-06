Лебедеву вручили в Минске орден "Дружбы" от Президента Узбекистана

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов сегодня на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ вручил от имени Президента своей страны орден "Дустлик" ("Дружбы") председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю Содружества Сергею Лебедеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Этой награды председатель Исполкома СНГ удостоен за большие заслуги в укреплении и расширении двусторонних плодотворных связей, дружественных и добрососедских межгосударственных отношений Узбекистана в рамках Содружества Независимых Государств, активное участие в разработке и реализации многосторонних проектов, направленных на развитие политического, социально-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также за многолетний личный вклад в обеспечение безопасности и стабильности на пространстве СНГ.

Как сообщалось, Сергею Лебедеву сегодня была вручена и государственная награда Беларуси. Президент страны Александр Лукашенко наградил его орденом Почета. Торжественная церемония состоялась во время встречи главы белорусского государства с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.-0-