Лидеры стран ЕАЭС согласовали статус страны-наблюдателя в союзе для Молдовы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран - членов Евразийского экономического союза согласовали статус страны-наблюдателя в союзе для Молдовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщает ТАСС.
"Отмечу решение об учреждении статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС, - заявил российский лидер, подводя итог заседанию в узком составе. - Согласован вопрос, чтобы такой статус был предоставлен Республике Молдова".
Владимир Путин поприветствовал в связи с этим присоединившегося к лидерам на заседании президента этой страны Игоря Додона. "Рассчитываем, что Республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения, - добавил российский лидер. - Мы готовы рассмотреть заявки и других заинтересованных стран, прежде всего - наших соседей, государств СНГ".
Президент России заметил, что вопросы на заседании в узком составе обсуждались "не без дискуссий, не без споров". "Но нам удалось добиться все-таки общих решений", - констатировал Владимир Путин.-0-
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