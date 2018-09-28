Лидеры стран СНГ приняли Решение о подготовке к празднованию 75-летия Победы

28 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе приняли Решение о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передает корреспондент БЕЛТА.

План основных мероприятий по подготовке и празднованию содержит несколько десятков масштабных организационных и практических мероприятий. Прежде всего, документ обращен на усиление социальной защиты, заботу о ветеранах войны, которых осталось немногим более 100 тыс.

Отдельные разделы плана посвящены борьбе с фальсификацией истории, попытками переписать историю Победы. Поэтому особый раздел - это внимание к молодежи, для которой дата 75-летия должна стать поводом для осознания роли народов Содружества в общей Победе.

Планируется выпустить общую для всех стран СНГ медаль к 75-летию Победы. Ожидается, что будет выпущено обращение глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с юбилеем.

Участники саммита также заслушали информацию председателя Совета Федерации России о внесенном российской стороной проекте конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. По данному вопросу принято положительное решение. В документе определяются такие направления сотрудничества, как фундаментальные и прикладные космические исследования, дистанционное зондирование Земли, решение проблемы утилизации космического мусора, предотвращение астероидно-кометной угрозы, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды при осуществлении космической деятельности, пилотируемые космические полеты, подготовка и переподготовка кадров для космической отрасли и некоторые другие.

Принят ряд кадровых решений в рамках СНГ. По остальным вопросам в повестке дня заседания в расширенном формате приняты положительные решения без предварительного обсуждения, учитывая высокую степень согласования. Всего принято 16 решений и заявлений.-0-