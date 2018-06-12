Махаджан: взаимная поддержка на международной арене - символ белорусско-индийской дружбы

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимная поддержка на международной арене - это символ белорусско-индийской дружбы. Об этом спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан заявила на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши отношения основаны на исторически сложившейся дружбе. Та поддержка, которую мы оказываем друг другу на международной арене, - это, конечно, символ и знак этой дружбы", - сказала Сумитра Махаджан. Вместе с тем она заметила, что странам необходимо развивать торгово-экономические отношения.

Позиции Беларуси и Индии по основным вопросам международной повестки дня совпадают или близки. Конструктивный характер носит взаимодействие по правозащитной тематике в ООН.

Индия - наиболее крупный и перспективный торговый партнер Беларуси в Южной Азии. В 2017 году товарооборот между странами превысил $455 млн, увеличившись почти на 12%. При этом Беларусь имеет положительное сальдо в $161 млн. В январе-марте белорусский экспорт составил $95 млн и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,2%.-0-