Макей: Беларусь как никто другой осознает ущербность логики противостояния

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь как никто другой осознает ущербность логики противостояния. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью газете "Известия", сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Находяcь на своеобразном геополитическом разломе, Беларусь как никто другой осознает ущербность логики противостояния, которая ведет к раскручиванию спирали напряженности и конфронтации на европейском континенте. Чтобы остановить эту опасную тенденцию и восстановить хотя бы минимальный уровень доверия, необходим открытый, транспарентный и взаимоуважительный диалог всех заинтересованных сторон - причем не только дипломатов, но и военных экспертов", - заявил Владимир Макей.

Он напомнил, что именно поэтому глава белорусского государства на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в прошлом году предложил начать широкую дискуссию о преодолении существующих противоречий в отношениях между странами на общем евроатлантическом и евразийском пространстве.

Отвечая на вопрос об активизации НАТО, руководитель белорусского внешнеполитического ведомства сказал: "Мы осведомлены о военной деятельности стран - членов НАТО, в том числе у границ Беларуси и объективно ее оцениваем. Безусловно, эта деятельность не способствует укреплению безопасности и снижению напряженности в регионе".

"Это, естественно, мы принимаем во внимание в ходе военного планирования и боевой подготовки вооруженных сил как на национальном уровне, так и в рамках Союзного государства. Причем на основе самой скрупулезной и тщательной оценки. Региональная группировка войск вооруженных сил Беларуси и России способна дать адекватный ответ и на вызовы, и на потенциальные угрозы безопасности двух стран в военной сфере. Доказательства, если они кому-то были нужны, мы убедительно продемонстрировали в ходе совместного учения "Запад-2017", - подчеркнул Владимир Макей.-0-