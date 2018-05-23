Макей: диалог между ЕС и ЕАЭС исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом укрепит доверие и исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на открытии в Минске международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономическое соперничество и торговые конфликты - классические причины обострения международных отношений. Это мы наглядно видим сегодня, примеры перед нашими глазами. Именно поэтому Беларусь является активным сторонником диалога между евразийским и европейским интеграционными процессами как средства укрепления доверия и исключения борьбы за сферы влияния в Восточной Европе", - сказал Владимир Макей.

По мнению министра, прогресс в этом направлении способствовал бы развенчанию мифа о несовместимости европейской и евразийской интеграционных моделей.

"Создание мирного, унифицированного, взаимосвязанного и основанного на сотрудничестве экономического пространства от Атлантического до Тихого океана, от Лиссабона до Владивостока и далее до Шанхая способно принести серьезные дивиденды обоим союзам, обоим форматам и не входящим в них странам. Понятно, что и здесь нельзя ожидать какого-то чуда, ни у кого нет готовых формул или завершенных проектов. Но важно поступательное, последовательное наращивание взаимодействия", - подчеркнул министр.

Точно так же и налаживание диалога между военными организациями - в частности, НАТО и ОДКБ - способствовало бы снижению напряженности на континенте, обратил внимание Владимир Макей. "Ведь другой реальности, других инструментов обеспечения безопасности на сегодня просто нет. И если ничего нельзя отменить или изменить, значит, надо работать с тем, что есть, а не создавать воображаемых противников", - добавил он.-0-