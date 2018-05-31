Макей и Могерини договорились ускорить переговоры по приоритетам партнерства ЕС и Беларуси

31 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Брюсселе встретился с высоким представителем по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. Об этом БЕЛТА сообщили в представительстве Евросоюза в Беларуси.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве ЕС и Беларуси, деятельности по итогам саммита "Восточного партнерства", который состоялся в Брюсселе в ноябре прошлого года. "Они обсудили близкое к завершающему состояние дел относительно переговоров по новым, индивидуально разработанным приоритетам партнерства ЕС и Беларуси и договорились ускорить их быстрое завершение, что стало бы важным строительным блоком для двусторонних отношений", - подчеркнули в представительстве ЕС.

Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в вопросах ядерной безопасности, в частности, в отношении строительства БелАЭС в Островце.

Федерика Могерини вновь подтвердила, что Европейский союз привержен обеспечению стабильного будущего для Беларуси на благо ее народа и будет продолжать работать со всеми заинтересованными сторонами над достижением этой цели. "ЕС начинает первую общенациональную коммуникационную кампанию, которая обратит внимание на положительные результаты сотрудничества ЕС и Беларуси для белорусов и расскажет о конкретных результатах финансируемых ЕС проектов в области экономического роста, энергоэффективности и здравоохранения", - сказали в представительстве Евросоюза.-0-