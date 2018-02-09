Макей и Шнайдер обсудили возможности продвижения идеи "интеграции интеграций"

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продвижение идеи "интеграции интеграций" обсуждалось сегодня на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с генеральным директором группы консалтинговых компаний Schneider Group, сопредседателем рабочей группы "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока" Ульфом Шнайдером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Ульф Шнайдер проинформировал о целях и задачах рабочей группы, созданной в 2015 году для содействия развитию диалога и установлению отношений партнерства между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, их странами-членами и другими государствами региона. Стороны обменялись мнениями о перспективах деятельности рабочей группы и возможных совместных шагах по продвижению идеи "интеграции интеграций".

На встрече обсуждены возможности взаимодействия с группой компаний Schneider Group в контексте активизации белорусско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.-0-