Макей на СМИД СНГ сделал акцент на экономическом сотрудничестве, безопасности и устойчивом развитии

27 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе сделал акцент на экономическом сотрудничестве, безопасности и устойчивом развитии, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что два года назад на уровне глав государств было принято важное для дальнейшего развития Содружества решение о его адаптации к современным реалиям. "Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что фактически все поставленные перед нами задачи выполнены либо находятся в активной стадии завершения", - заявил Владимир Макей.

По его словам, среди ключевых тем - работа над актуализацией концепции дальнейшего развития СНГ. "На наш взгляд, это основополагающий документ. Начато реформирование организации. Поэтому предлагается консолидировать усилия по наполнению концепции таким содержанием, которое действительно придаст серьезный дополнительный импульс интеграционным процессам и экономическому сотрудничеству в Содружестве. Безусловным приоритетом Беларуси в дальнейшем развитии интеграции остается экономика при понимании важности сотрудничества и по другим направлениям", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Говоря о тематике безопасности, Владимир Макей подчеркнул, что соответствующие вопросы актуальны для многих стран. "Мы видим даже сейчас на фоне работы 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что там доминирует конфронтационная риторика. И это проблемы, от которых не уйти. Не только на юге пространства СНГ, но и на западных границах происходит накапливание военного потенциала. Некоторые страны, которые граничат непосредственно с Беларусью, предлагают даже огромные деньги за то, чтобы их заокеанские союзники размещали свои военные базы. Конечно же, мы все это должны учитывать в нашей политике и принимать меры адекватного реагирования", - подчеркнул министр.

Владимир Макей проинформировал коллег по СНГ о предстоящих в Минске представительных международных конференциях, которые связаны с тематикой безопасности. Он в целом отметил, что надо подумать над тем, чтобы при выработке тех или иных юридических документов в СНГ опережать время и предлагать решение вопросов, которыми занимаются и другие организации. "Наша повестка дня должна быть больше сопряжена с повестками дня различных международных организаций, которые занимаются решением актуальных проблем и вызовов", - сказал он.

Министр констатировал, что, например, на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в конце октября - начале ноября в Минске будут присутствовать представители стран, которые имеют разные точки зрения на происходящее. "Некоторые мои коллеги высказывают опасение, что это может превратиться в огульные обвинения. Но наша задача заключается в том, чтобы доводить свою точку зрения. И не надо бояться подобного рода дискуссий, - уверен Владимир Макей. - Такие форумы представляют собой хорошую площадку, чтобы донести свою точку зрения".

Что касается повестки дня саммита СНГ на высшем уровне 28 сентября, министр в числе важных документов в сфере обеспечения безопасности упомянул межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, а также соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. В этой связи актуальны и предстоящие международные конференции в Беларуси.

СМИД проходит на фоне работы сессии Генассамблеи ООН, где одна из ключевых тем - содействие поступательному экономическому росту и устойчивому развитию. В общемировых усилиях активно участвует и Беларусь. "Уверен, что нашим странам под силу продемонстрировать реальное партнерство в деле выполнения Повестки 2030 и достижении содержащихся в ней Целей устойчивого развития", - сказал министр.

Он также предложил подумать над тем, каким образом формат СНГ можно использовать для содействия глобальным усилиям в области устойчивого развития. "Возможно, в рамках нашей организации мы могли бы наладить постоянный диалог должностных лиц, координирующих работу по Целям устойчивого развития в наших странах. Это позволило бы нам лучше понять общие проблемы и вызовы на пути реализации ЦУР, вырабатывать совместные меры для их преодоления и укрепить взаимодействие, направленное на реализацию Повестки 2030", - резюмировал глава белорусского внешнеполитического ведомства.-0-

Фото Андрея Покумейко