Макей ориентировал послов на окончательное снятие ограничений доступа на внешние рынки

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратил внимание белорусских послов за рубежом на необходимость продолжения работы по окончательному снятию ограничений на доступ белорусской продукции на внешние рынки. Об этом он заявил 13 июля, подводя итоги ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На повестке дальнейшей работы диппредставительств также стоят задачи по дальнейшей диверсификации экспортных направлений и усиление прогнозной составляющей в сфере внешнеэкономической деятельности.

Предметно обсуждены приоритетные направления работы МИД и загранучреждений с учетом поручений главы государства, среди которых центральное место занимает повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, наращивание и улучшение качественной структуры экспорта товаров и услуг. Руководители загранучреждений сориентированы на неукоснительное и безусловное выполнение актуальных внешнеэкономических задач.

Акцентирована необходимость дальнейших шагов, направленных на содействие развитию въездного туризма. Конкретизированы основные задачи загранучреждениям в региональном и страновом разрезах.

Во время совещания обсужден широкий круг вопросов функционирования системы МИД с учетом современных требований.-0-